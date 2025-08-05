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Haberler Ekonomi Altının kilo fiyatı 4 milyon 408 bin liraya yükseldi

Altının kilo fiyatı 4 milyon 408 bin liraya yükseldi

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Altının kilo fiyatı 4 milyon 408 bin liraya yükseldi
BORSA İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, dün haftanın ilk işlem gününün sonunda 4 milyon 408 bin liraya çıktı. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 395 bin lira, en yüksek 4 milyon 410 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda yüzde 1,9 artışla 4 milyon 408 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma günü haftayı 4 milyon 327 bin liradan tamamlamıştı. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 901 milyon 752 bin 156,10 lira olarak gerçekleşti.
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