7’den 70’e herkes Labubu peşinde

TÜM dünyada minik oyuncak Labubu çılgınlığı yaşanıyor. Hong Konglu sanatçı Kasing Lung'un 2015'te hikâye karakteri olarak yarattığı Labubu, sivri kulakları, gözleri ve gülümsemesiyle dikkat çekiyor. Çinli bir şirketin üretip sattığı Labubuları, Hollywood yıldızları da çantalarına, araba aynalarına, kemerlerine takıyor; kimileri de koleksiyon için alıyor. Labubu figürleri, uluslararası piyasada 10-12 dolara satılıyor. Özel tasarımlar ikinci el piyasasında bin doları aşıyor. Yedi özel Labubu oyuncağı 6 bin 500 dolara satılan çeşitleri bile bulunuyor.

Türkiye'de ise Labubu fiyatları 2 bin 500 TL ile 10 bin TL arasında değişirken, resmi olarak satışı yok. Labubu'yu satan Çinli şirketin geliri, 2024'te 1.81 milyar dolara çıktı. Bunun% 22'si Labubu'dan geldiği öğrenildi. Yetişkin Labubu meraklıları, 2024'te ABD oyuncak pazarında yıllık 800 milyon dolardan fazla artış sağladığı öğrenildi. Çoğunlukla kadın olan yetişkin alışverişçiler, oyuncakları kendileri için satın aldığı belirtildi. Psikiyatristler ise "Labubu merakında psikolojik ve narsistik ihtiyaçlar da bulunuyor. Bu figürlere yönelim; anksiyete, kimlik karmaşası ve içsel boşluk hissi gibi duygusal zeminlere dayanabiliyor. Özellikle sosyal medyada figür paylaşımı, bireylerin dışsal onay alma, kendini değerli hissetme çabalarının bir parçası haline geliyor. Bu davranış, narsisist kırılganlık yaşayan bireylerde, 'sahip olduklarım üzerinden değerliyim' düşüncesinin bir yansıması" gibi açıklamalarda bulunuyor.