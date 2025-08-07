Sigorta enflasyonu açıklandı: En yüksek artış sağlıkta

TÜİK, Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı, sigorta enflasyonu da belli oldu. Yıllıkta en yüksek artış yüzde 62,64 ile sağlık sigortalarında yaşandı. TÜFE'deki değişim 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,06 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,08 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,52 artış ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 41,13 artış olarak gerçekleşti. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 27,95 artış, ulaştırmada yüzde 26,57 artış ve konutta yüzde 62,01 artış olarak gerçekleşti.

AYLIK ARTIŞ YÜZDE 7,28

İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,94, ulaştırmada yüzde 4,35 ve konutta yüzde 9,03 oldu. Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2025 yılı Temmuz ayı itibarıyla, 18 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 120 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti. TÜİK'in açıkladığı Temmuz enflasyonunda endekste kapsanan 143 temel başlık arasında sigorta ürünleri de bulunuyor. Bunlar; oto sigortası (ulaştırma sigortası), konut sigortası ve sağlık sigortası. Sigorta ürünleri içinde Temmuz ayında aylık bazda en yüksek artış ise sağlık sigortalarında oldu.

Temmuz ayında sağlık sigortalarının fiyatı bir önceki aya göre yüzde 7,28 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62,64 arttı. Temmuz ayında motor sigortalarının fiyatı ise Haziran ayına göre aylık bazda yüzde 2,40, artarken yıllık bazda ise yüzde 42,61 arttı. Konut sigortalarında ise Temmuz ayında artış bir önceki aya göre yüzde 2,37 artarken, yıllık artış yüzde 31,92 olarak gerçekleşti. TÜİK'in açıkladığı verilere göre Temmuz ayında aylık ve yıllık bazda fiyatı en çok artan sigorta ürünü, sağlık sigortaları oldu. Fiyatı artan 120 temel başlığın endeksinde sağlık sigortaları üst sıralarda yer aldı.