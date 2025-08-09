Serpme kahvaltı israfı önlenecek

Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu, Türkiye'de yıllık 23 milyon tona ulaşan gıda israfını önlemek amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. Kurul, israfın önüne geçmek için özellikle açık büfe ve serpme kahvaltı uygulamalarını mercek altına aldı. Çalışma sonunda hazırlanacak rapor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'nın (TİSVA) hazırladığı 2025 Yılı İsraf Raporuna göre, gıda israfı küresel çapta da giderek büyüyen bir kriz haline geliyor. Her yıl dünya genelinde üretilen gıdanın üçte biri kaybediliyor ya da çöpe gidiyor. Bu durumun küresel ekonomiye maliyeti ise yaklaşık 1 trilyon dolar. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Ramazan Bingöl, açık büfe ve serpme kahvaltı uygulamalarında ciddi israf yaşandığına dikkat çekti. Türkiye'de gıda israfının resmi verilere göre 23 milyon ton olduğunu belirten Bingöl, bu rakamın gerçekte çok daha yüksek olabileceğini söyledi.

GÜVENLİK MESELESİ

Bingöl şöyle konuştu; "Açık büfelerde, kişinin tabağına aldığı yemeklerin en az 150 gramı çöpe gidiyor. 23 milyon tonluk israf sadece maddi bir kayıp değil. Bu ülkenin bereketi de gidiyor. Gıda bankacılığı, yasal düzenlemeler, sürdürülebilir israf politikaları için çalışıyoruz. Çünkü artık gıda, Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, milli bir güvenlik meselesi."