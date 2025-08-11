Alaçatı kilitlendi!

Yaz mevsiminin en yoğun günleri yaşanırken, İzmir'in gözde turizm merkezi Alaçatı, hafta sonu tatilcilerle dolup taştı. Özellikle sosyal medyada popülerliğini koruyan Alaçatı, hem tatilcilerin hem de içerik üreticilerinin gözdesi olmaya devam ediyor. Hafta sonu Kemalpaşa Caddesi başta olmak üzere Alaçatı'nın pek çok noktasında yaya trafiği adeta kilitlendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kalabalıktan yürünemeyen sokaklar, adım atacak yerin kalmadığı anlar ve sıkışıklık gözler önüne serildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, adım atacak yerin kalmadığı anlar ve sıkışıklık dikkat çekti.

PAYLAŞIM İÇİN GELİYORLAR

Yalnızca tatil yapmak değil, sosyal medya içerikleri üretmek amacıyla bölgeye gelen ziyaretçilerin sayısındaki artış, bu yoğunluğun en dikkat çeken nedenlerinden biri oldu. Günübirlik olarak Alaçatı'ya gelen bazı kişilerin, birkaç gün yetecek görsel stoklayıp, tatil yapmış gibi paylaşım yaptığı belirtiliyor. Bu durum, Alaçatı'nın huzurlu tatil kimliğinden uzaklaştığına işaret ederken; bölgedeki sakinlik arayan ziyaretçiler, artan kalabalıktan şikâyet ediyor. Tatil beklentisiyle yola çıkan birçok kişi için Alaçatı, bu yaz bir tatil beldesinden çok "fotoğraf durağı"na dönüşmüş durumda. Ağustos ayının ortalarına yaklaşırken sıcak havalarla birlikte kalabalık da artıyor. Ancak Alaçatı'da tatil yapmak isteyenler için bu yoğunluk, keyifli bir kaçamaktan çok sabır gerektiren bir deneyime dönüşüyor.