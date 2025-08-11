Üretilen ayakkabıların yüzde 60’tan fazlası ihraç ediliyor

MANİSA'DA 1982 yılında kurulan bir ayakkabı firması, o günden günümüze sürdürülebilirlik, yenilik ve dünya çapında başarı sağlıyor. 1982 Yılında kurulan şirket, "Önce Kalite" düşüncesi ile kısa sürede önemli başarılar elde ediyor. Ar-Ge ve inovasyona önem veriyor. Türkiye genelindeki yaygın bayi ağıyla, üretiminin yüzde 60'tan fazlasını ihraç ediyor. O tarihten bu yana sürekli gelişen, markalaşan, kalite ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan politikasıyla birlikte yurtiçi bayi ağını geliştiren firma, yurtdışı pazarlarda da söz sahibi oluyor. İkinci nesil yani çocukları işin başında.