Gümüş ışıldıyor!

KÜRESEL emtia piyasalarının parlayan yıldızlarından gümüş, hem güçlü yatırımcı ilgisi hem de arz-talep dengesindeki bozulma sayesinde son 14 yılın zirvesine tırmandı. ABD dolarındaki zayıflama sinyalleri ve faiz indirim beklentileri, değerli metali daha da cazip hale getiriyor. Geçen hafta ons başına 38 doların üzerine çıkan gümüş, haftalık bazda yüzde 3 değer kazandı. Yılbaşından bu yana getirisi yüzde 28'e ulaşan gümüş, geçen yılki yüzde 21'lik sıçramanın ardından yükselişini sürdürüyor. Citigroup, yakın vadeli fiyat tahminini 40 doların üzerine revize etti. HSBC ise 2025 ortalama fiyat beklentisini 35,14 dolara yükselterek önceki tahminine kıyasla yaklaşık 5 dolarlık artış yaptı.