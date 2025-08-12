Turizm sektörüne Türk dizisi dopingi

ORTA Doğu'dan Latin Amerika'ya uzanan geniş bir coğrafyada büyük ilgi gören Türk dizileri, "mini dizi" formatında destinasyon tanıtımlarıyla Türkiye'ye turist çekecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu yılın ağustos eykim dönemi reklam faaliyetleri kapsamında "İstanbul My Love" mini dizisini Türk dizilerine ilgi duyan seçili ülkelerde dijital mecralarda yayınlayacak. Ayrıca mini dizide kısa bir 30 saniyelik reklam filmi üretilerek seçili Körfez ülkelerinde televizyonda yayınlanması sağlanacak.

"Antalya Gambit mini dizindeden de benzer şekilde reklam filmi hazırlanarak Rusya'da televizyonda yayınlanmasına devam edilecek. "İstanbul My Love" adlı mini dizide Körfez ülkelerinde yüksek bilinirliğe sahip oyuncular Engin Akyürek ve Afra Saraçoğlu, "Antalya Gambit" de ise Meryem Uzerli ve Kaan Urgancıoğlu rol aldı. Doğu Anadolu destinasyonlarının tanıtıldığı "Eastern Anatolia" filmi ise dijital mecralarda yayını bu ay sonuna kadar, Ankara rota filminin dijital iletişimi ise ekim ayı sonuna kadar devam edecek. Karadeniz ve Kapadokya dijital film iletişimleri yıl sonuna kadar sürdürecek. Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Hollanda'da özel projeler gerçekleştirilmesi hedefleniyor.