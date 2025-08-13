Türkiye’ye 6,3 milyar dolar doğrudan yatırım geldi

TÜRKİYE'YE uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi, yılın ilk altı ayında 6,3 milyar dolar oldu. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, yılın ilk yarısına dair ellerindeki verilerin yürütülen çalışmaların somut sonuçlarını almaya devam ettiğini gösterdiğini belirterek, "İlk yarıda kaydedilen yüzde 27,1'lik artış ve yıllıklandırılmış rakamın 13,1 milyar dolara ulaşması, yatırımcıların Türkiye ekonomisine olan güveninin net bir göstergesi" dedi. Yatırım ve Finans Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan 2025 yılı haziran ayı verilerine göre Türkiye'ye gelen Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) hacminin yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27,1 artarak 6,3 milyar dolar seviyesine ulaştığı belirtildi.