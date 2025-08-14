Togg zirveyi zorluyor

YILIN 7 ayında Türkiye'de model bazında en çok satılan otomobiller listesinin ilk sırası değişmezken, listenin ilk 10'unda elektrikli araç sayısındaki artış dikkati çekti. Aynı dönemde model bazında satışlarda Renault Clio 27 bin 189 ile Türkiye'de en çok satılan otomobil oldu. İkinci sırada 19 bin 821 ile Togg T10X bulunuyor.

Yerli ve milli otomobil Togg, satışlarda rekor kırıyor.

Bu dönemde Togg T10X en çok satılan otomobiller listesinde ikinci sıraya yükselirken, geçen yılın aynı döneminde 14 bin 248 satış ile altıncı sırada yer almıştı. Söz konusu dönemde T10X satışlarındaki artış yüzde 39 olarak hesaplandı.

Togg'un yeni sedan modeli T10F modern bir tasarıma sahip.

YENİ MODEL EYLÜL'DE

TÜRKİYE'NİN yerli elektrikli otomobil markası Togg, merakla beklenen yeni modeli T10F'in satış takvimini açıkladı. Şirketin resmi

duyurusuna göre, modern fastback tasarıma sahip T10F, eylül ayında Türkiye'deki Togg deneyim merkezlerinde sergilenecek. Aynı tarihlerde ön sipariş süreci başlayacak ve ilk teslimatlar yine eylül ayı içinde yapılacak.