Uçuş sırasında powerbank kullanımı yasaklandı

AJET, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün tavsiye kararına istinaden taşınabilir şarj cihazlarının uçakta kullanımını yasakladı. Yapılan açıklama göre, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) tavsiye kararına istinaden taşınabilir şarj cihazlarının uçakta kullanımı ve taşınmasıyla ilgili yeni kararlar alındı. Yeni karar kapsamında 100 watt/saate kadar olan lityum bataryalı taşınabilir şarj cihazları (powerbank), elektronik sigaralar, yedek/ harici bataryalar kabin bagajında taşınacak ancak uçak içinde çalıştırılmayacak ve kullanılmayacak. Hava yolu şirketinden 100-160 watt/saat arasındaki lityum bataryalar için izin alınacak.