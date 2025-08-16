Sektörlerde ücretli çalışan sayısı 15.9 milyon oldu

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artarak 15 milyon 925 bin 359 kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre artış gösterdi. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 612 bin 472 kişi iken, 2025 yılı Haziran ayında 15 milyon 925 bin 359 kişi oldu. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; Ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 2,1 azaldı.