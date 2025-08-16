Uşak’ta ayçiçeği ekim alanı 40 bin 700 dekara çıktı

UŞAK İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 2020 yılında 8 bin 174 dekar alanda ekilen ayçiçeğinin bölgede yaygınlaştırılması amacıyla çalışma başlatıldı. Bu kapsamda 2021'de hibe destekli tohum projesi hayata geçirildi. Bölgede özellikle arpa, buğday ve yemlik bitki ekimi yapan bazı çiftçiler, hibe desteğiyle ayçiçeğine yöneldi. Projenin başlamasından bu yana 1280 çiftçiye 14 ton ayçiçeği tohumu dağıtıldı. Ayçiçeği ekilen alan, tohum desteğinin de etkisiyle 2025 yılında 40 bin 700 dekara çıktı. Böylelikle ayçiçeği ekiminde 2020'ye göre yüzde 397'lik bir artış kaydedildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, 2025 yılında yüzde 75 hibe destekli 4,5 ton ayçiçeği tohumu dağıttıklarını söyledi.