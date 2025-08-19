Balıkesir depreminde DASK’a 529 ihbar geldi

BALIKESİR'İN Sındırgı ilçesinde, 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası DASK'a 529 hasar ihbarı yapıldı. Son verilere göre, Balıkesir ve Manisa'da toplam 729 binadaki bin 36 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu bildirdi. Bu kapsamda Balıkesir'de 624 binadaki 901 bağımsız bölüm, Manisa'da 105 binadaki 135 bağımsız bölüm olmak üzere, toplam 729 binadaki bin 36 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi. Deprem sonrasında DASK'a da depremin etkilediği birçok ilden hasar ihbarı yapıldı. Balıkesir'de toplam sigortalanabilir konut sayısı 377 bin. Zorunlu deprem sigortası kapsamında da toplam 242 bin 236 konutun DASK poliçesi bulunuyor. Balıkesir'de sigortalılık oranı yüzde 64.

İZMİR'DEN 158 İHBAR YAPILDI

10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası ise DASK'a toplam 529 konuttan hasar ihbarı yapıldı. İhbarların 158 adedi Balıkesir'den gelirken, 158'i İzmir'den geldi. Buna göre Balıkesir ve İzmir'den toplam 397 adet hasar ihbarı yapıldı. Deprem sonrası sadece İzmir ve Balıkesir'den değil başta İstanbul olmak üzere, Manisa, Bursa, Çanakkale illerinden de DASK'a 132 adet hasar ihbarı yapıldı. Deprem sonrası en çok hasar ihbarı ise depremin merkez üssü olan Sındırgı'dan geldi. Sındırgı'da sigortalı 173 konut hasar ihbarı yaptı. Sındırgı'dan sonra ikinci sırayı ise 56 ihbarla İzmir Karşıyaka aldı. Üçüncü sırada ise 43 ihbarla İzmir Bayraklı'dan geldi.

İstanbul'dan ise DASK'a 53 konuttan hasar ihbarı yapılırken, Manisa'dan 27, Bursa'dan 23 hasar ihbarı yapıldı. Balıkesir depremi sonrası DASK, görevlendirdiği eksperlerle hasar tespit çalışmaları başladı. Bu kapsamda 105 konutun incelemesi tamamlandı ve DASK, 35 konut için toplam 608 bin 602 TL hasar ödedi. DASK'tan, Balıkesir depremi ile ilgili yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi: "Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun ödeme gücü 355 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Bu sağlam mali yapı, aynı yıl içinde meydana gelebilecek iki ayrı depreme karşı dahi teminat sunabilecek kapasitede oluşturulmuştur. Tüm depremlerde hızlı müdahale ve hasar tespit sürecine büyük önem veriyoruz."