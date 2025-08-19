İzmir’in ekonomik haritası hazırlandı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu ilk kez "Sosyoekonomik Seviye" bültenini yayımladı. Bülten, hane halklarının sosyal ve ekonomik statüsünün birlikte ele alındığı bir ölçüm aracı olarak tanımlandı. Türkiye'deki hane halklarının yüzde 1,1'i en üst sosyoekonomik seviyede yer alırken il düzeyinde en üst ve üst seviye grubunda bulunanların yüzde 28,6'sının İstanbul'da, ilçe düzeyinde ise yüzde 4,1'inin Ankara'nın Çankaya bölgesinde yaşadıkları belirlendi. İzmir'deki hane halklarının ise yüzde 1.2'si en üst seviyede, yüzde 12.4'ü üst seviyede, yüzde 17.6'sı üst altı seviyede, yüzde 18.8'i üst orta seviyede, yüzde 17.8'i alt orta seviyede, yüzde 17.1'i alt seviyede, yüzde 15'i en alt seviyede yer aldı. İzmir'in en zengin ilçesi 164 puanla Güzelbahçe olurken en fakir ilçesi ise 100 puanla Kiraz oldu.