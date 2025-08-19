Madencilik sektöründe 15 milyar dolarlık ihracat hedefi

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Berat Albayrak'ın başlattığı Milli Enerji ve Maden Politikası hamlesi, madencilikte yeni bir dönemin kapısını araladı. Önce insan ve çevreyi merkeze alarak başlatılan yeni dönemde üretilen madenlerin ülke ekonomisine olan katkısı da giderek artmaya başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Berat Albayrak

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Mehmet Yılmaz, madencilik sektörünün bugün 6 milyar dolarlık bir ihracatı bulunduğuna dikkat çekerek, hedeflerinin bunu yakın vadede 10, ilerleyen dönemde 15 milyar dolara çıkarmak olduğunu söyledi.

'HAYAL DEĞİL, GERÇEK'

YER altındaki potansiyeli ekonomiye kazandırarak dışarı çıkan paranın ülkede kalmasını sağlayabileceklerini anlatan Yılmaz, ayrıca bugün yeşil dönüşüm için gerekli olan rüzgar türbini ve güneş paneli üretimi için de mevcuttan 6-9 kat daha fazla maden üretilmesi gerektiğini kaydetti. Yılmaz, ihracat hedeflerine yönelik ise "Ortalama yaklaşık 6 milyar dolarlık bir ihracatımız var. Ama biz bunu ilk etapta 10 milyar dolar, daha sonra da 15 milyar dolar mertebesine çıkabileceğimize inanıyoruz. Bu hayal değil, bu bir gerçek" dedi.