TEKNOFEST, Mavi Vatan temalı yarışmalar düzenleyecek

DÜNYANIN en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bu yıl "mavi vatan" temasıyla teknoloji ve savunma sanayisini denizcilik odağında bir araya getirirken, yaratıcı ve analitik becerileri geliştirme odaklı yarışmalara imza atacak. Makale yarışması kapsamında lise, lisans ve lisansüstü düzeyindeki katılımcılardan 500 ile 1000 kelime arasında özgün makale hazırlamaları istenecek. Hazırlanan makaleler, sosyal medya platformu NSosyal üzerinden paylaşılacak. Mavi Vatan Resim Yarışması ise ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin hayal gücü ve ifade yetenekleri resim ile geliştirmeyi hedefliyor.