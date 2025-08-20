Son dakika: Altın fiyatları 3 haftanın en düşük seviyesinde! 20 Ağustos 2025 gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatı ne kadar?

Yatırımcının gözü kulağı altın fiyatlarında. 20 Ağustos 2025 sabahı altın piyasası güne değer kaybıyla başladı. Gram altın 4 bin 362 TL, çeyrek altın ise 7 bin 139 TL seviyelerinde işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları listesi...

CANLI GRAM ALTIN FİYATI



ALIŞ(TL) 4.362,59

SATIŞ(TL) 4.363,11