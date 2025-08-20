  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Son dakika: Altın fiyatları 3 haftanın en düşük seviyesinde! 20 Ağustos 2025 gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatı ne kadar?

Son dakika haberleri... Altın fiyatlarında son 3 haftanın dikkat çeken rakamı görüldü. Peki, gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? 20 Ağustos 2025 Çarşamba canlı altın fiyatları ile ilgili son durum... Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Altın almalı mı satmalı mı? soruları merak ediliyor. Altını yatırım aracı olarak tercih edenler fiyatları araştırıyor. İşte 20 Ağustos Çarşamba canlı altın fiyatları...

Yatırımcının gözü kulağı altın fiyatlarında. 20 Ağustos 2025 sabahı altın piyasası güne değer kaybıyla başladı. Gram altın 4 bin 362 TL, çeyrek altın ise 7 bin 139 TL seviyelerinde işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları listesi...

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 4.362,59

SATIŞ(TL) 4.363,11

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 7.139,00

SATIŞ(TL) 7.202,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 29.256,00

SATIŞ(TL) 29.698,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

ALIŞ(TL) 3.983,81

SATIŞ(TL) 4.196,79

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 3.317,50

SATIŞ(USD) 3.317,83

