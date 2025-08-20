Bakan Bolat’tan ’Hal Kanunu’ açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara Ticaret Borsası'nı (ATB) ziyaret etti. ATB Başkanı Faik Yavuz ile bir araya gelen Bakan Bolat'a, Ticaret Bakan Yardımcıları Sezai Uçarmak ve Mahmut Gürcan eşlik etti. Bakan Bolat, ticaret borsalarının üreticilerin ürünlerinin tüketicilere ulaştırılmasında çok önemli bir aracılık görevi bulunduğunu söyledi.

'TARIM ÜRETİMİMİZİ 3 KAT ARTTIRDIK'

Türkiye'nin gıda sektöründe dünyadaki konumuna değinen Bolat, "Avrupa'da tarımsal üretimde birinci sıradayız, 74 milyar dolarlık bir üretimle ve dünyada da 10'uncu sıradayız. Bu anlamda daha yukarılara çıkmak istiyoruz. Bazen kamuoyunda siyaseten ve istismar amacıyla, 'tarım bitti, öldü' gibi felaket senaryosu yazanlar oluyor ama tarımda nüfusumuz azalmakla beraber, tarımsal üretimimiz artık daha çok endüstriyel tarıma doğru yöneliyor. Bugün birçok sektörden büyük ölçekli tarımsal üretim yapanların sayısı artmakta. Hükümetimiz hem çiftçilerimizin tarımsal üretime devam etmeleri için hem de gençlerin tarıma yönelmesi için çok önemli teşvikler vermekte. Bu hem bitkisel ürünlerde hem hayvancılık ürünlerinde de geçerli durumdadır. Biz tarımsal üretimimizi son 22 yılda 3 katı arttırdık. 24 milyar dolardan 74 milyar dolara yükselttik. Bu anlamda sebze, meyve üretiminde dünyada 4'üncüyüz. Çiğ süt üretiminde Avrupa'da 3'üncüyüz. Hem küçükbaş hem büyükbaş hayvan varlığı olarak Avrupa'da birinci sıradayız" dedi.

ÇKS'YE KAYITLI ÇİFTÇİ SAYISI 2 MİLYONU AŞKIN

Bakan Bolat, yaklaşık 5,5 milyon vatandaşın çiftçilikle uğraştığını, 2 milyon 250 bini aşkın çiftçinin de Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olduğunu aktardı. Bolat, "1960'ta çıkarılan, 2012'de kapsamlı bir şekilde yenilenmiş olan, o günden bugüne de birçok değişikliklerin gerçekleştirildiği ve önümüzdeki aylarda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanunlaşması için hazırlık yaptığımız Hal Kanunu değişikliğiyle alakalı çalışmaları sürdürüyoruz" diye konuştu.

Bakan Bolat, "Önümüzdeki aylarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanunlaşması için hazırlık yaptığımız Hal Kanunu değişikliğiyle alakalı çalışmaları sürdürüyoruz" dedi.Lisanslı depoculukta devrim niteliğinde gelişmeler yaşandığını aktaran Bolat, "Geldiğimiz noktada 13,8 milyon ton lisanslı depolama kapasitesine ulaştık. Ticaret Bakanlığımızın çıkardığı lisanslı depoculuk yönetmeliğiyle yapılan bu çalışmada, tam 53 vilayetimizde 257 lisanslı depo işletmesi var. Ve bunların 349 adet deposu var toplamda. Buradaki hedefimiz, 20 milyon tona ulaşmak. 23 milyon ton talep var. Biz 2 yıl önce göreve geldiğimizde, bu rakam 11,5 milyon tondaydı. Lisanslı depo kurulduktan sonra bu ürünleri temsil eden elektronik ürün senetleri de Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nda işlem görmeye başladı. Şu anda Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nın işlem hacmi de 316 milyar TL'ye ulaştı. Buradaki bu borsanın en önemli özelliği, ürünlerin hijyenik ve kontrollü bir şekilde depolanabilmesini sağlamak ve ihtiyaç ölçüsünde piyasaya arzını mümkün kılmak, borsa yoluyla da üretim planlamasına hizmet etmektir, yardımcı olmaktır. Biz bu konuda da sizlerle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.