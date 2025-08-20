Konut kredisindeki rekabet yatırımcıya yarıyor

MERKEZ Bankası'nın temmuz sonunda gerçekleştirdiği 300 baz puanlık faiz indirimi, konut kredilerinde hızlı bir düşüş dalgası başlattı. Bankalar arası rekabet kızışırken, vatandaş için kredi kullanımı daha cazip hale geldi. Temmuz sonu itibarıyla başlayan düşüşler bankalar arası rekabeti de hızlandırdı. Temmuz sonu itibarıyla bir kamu bankası, konut kredisi faizini yüzde 2.69 seviyesine çekerek piyasadaki en düşük oranı sundu. Bu adımı takiben diğer özel ve kamu bankaları da faizlerini aşağı yönlü revize etti. Faizler, TCMB indiriminden önce yüzde 3 ve üzerinde seyrederken, bugün çoğu banka kritik eşik olan yüzde3'ün altına geriledi.

YIL SONU ETKİSİ

UZMANLAR, faizlerin daha da düşme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor. Enflasyondaki düşüş ve Merkez Bankası'nın önümüzdeki toplantılarda faiz indirimine devam etmesi beklentisi, konut kredilerinde oranların düşüşünü hızlandırabilir. BDDK verilerine göre, konut kredisi hacmi 600 milyar TL'ye yaklaştı. Temmuz ayı itibarıyla ipotekli konut satışları önemli bir artış gösterdi. Ocak-Temmuz döneminde satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93,2 artışla 121 bin 515 adede ulaştı. Yüksek faiz oranları olsa bile vatandaş, finansman açığını kredi ile kapatma yoluna gidiyor. Uzmanlar yıl sonunda konut kredisi faizlerinin yüzde 2.50 seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor. Bu dönem, ikinci el gayrimenkul için avantajlı fırsatlar sunuyor.