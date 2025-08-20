Son dakika: Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 vergilendirme dönemine ilişkin, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan listeye göre, 2024 yılı gelir vergisi rekortmeni Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. İkinci sırada ise Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar yer aldı.

Üçüncü sırada yer alan mükellefin ismi açıklanmazken, 2023 yılında üçüncü olan Mustafa Rahmi Koç, bu yıl dördüncü sıraya geriledi.