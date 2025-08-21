Ünlü firmadan güçlü finansal performans

EGE Bölgesi'nin köklü sanayi şirketlerinden Batı Anadolu Şirketler Topluluğu'nun amiral gemisi Batıçim, 2025 yılının ilk yarısında güçlü finansal ve operasyonel sonuçlar açıkladı. Şirket, FAVÖK'ünü 622 milyon TL'ye çıkarırken FAVÖK marjını yıllık bazda yüzde 10 seviyesinde korudu. Aynı dönemde bilanço yapısı güçlendirilerek konsolide borçlulukta yüzde 12 azalma kaydedildi. Açıklanan sonuçlar, şirketin dengeli büyüme stratejisi ve etkin maliyet yönetimi sayesinde operasyonel ve finansal göstergelerinde kaydedilen istikrarlı gelişime işaret etti.

Batı Anadolu Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülant Candaş, yılı güçlü bir finansal performansla kapatmayı hedeflediklerini söyledi. Candaş, "Ege Bölgesi'nin köklü bir sanayi topluluğu olarak, istihdamdan tedarik zincirine ve liman operasyonlarına kadar bölge ekonomisine sağladığımız katkıyı her geçen gün artıracağız" şeklinde konuştu.