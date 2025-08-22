Otobüs bilet fiyatları uçak biletlerini aştı

ARTAN uçak seferleri, erken rezervasyon fırsatları ve farklı havayolu kampanyaları sayesinde birçok hatta uçak biletleri, otobüse kıyasla çok daha uygun veya neredeyse eşit fiyatlarla sunuluyor. 20 Ağustos tarihi itibariyle çeşitli otobüs firmaları ile uçak biletleri kıyaslandığında, örneğin İstanbul-Muğla hattında otobüs bileti 1200 TL iken, uçak bileti 812 TL.

İstanbul-Konya hattında fark daha da belirgin: Otobüs 1500 TL, uçak ise 813 TL ile neredeyse yarı fiyatına yolculuk imkânı sunuyor. Bazı güzergâhlarda ise fiyatlar birbirine çok yakın. İstanbul- Şanlıurfa hattında otobüs 1400 TL, uçak ise 1384 TL. Arada 16 TL fark var ancak otobüs ile ulaşım yaklaşık 18 saat sürerken, uçak 1 saat 45 dakika sürüyor.