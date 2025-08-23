Ameliyathanelerde gece mesaisi başlıyor

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün aldığı yeni karara göre kamu hastanelerinde ameliyathane ve endoskopi üniteleri hafta içi 22.00'ye kadar, hafta sonları ise 08.00-17.00 arasında açık olacak. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün 4 Ağustos 2025 tarihli "Memurların Çalışma Süreleri" başlıklı yazısında, sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için gerekli önlemlerin alınması istendi. Bu doğrultuda İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, kamu hastanelerinde ameliyathane ve endoskopi üniteleri için gece vardiyası da içeren yeni bir çalışma düzeni getirdi.Yeni planlamaya göre ameliyathane ve endoskopi üniteleri, hafta içi günlerinde en az yüzde 25 kapasite ile saat 22.00'ye kadar çalışacak. Cumartesi ve pazar günleri ise bu birimler 08.00- 17.00 arasında hizmet verecek.

PLANLAMA YAPILDI

Planlama şu hastanelere gönderildi; Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Eyüpsultan Devlet Hastanesi, Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, İstinye Devlet Hastanesi, Metin Sabancı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi.