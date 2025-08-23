Memur zammı ne zaman belli olacak? Kamu Hakem Kurulu toplandı

Toplu sözleşme masasında zam konusunda anlaşma sağlanamadı. Süreç Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na taşındı. 6,5 milyon memur ve emekliyi yakından ilgilendiren zam oranı için gözler Hakem Kurulu'na çevrildi.Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde sona gelindi. 1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme sürecinde taraflar, mali ve sosyal haklarda 58, hizmet kollarında ise 311 madde olmak üzere toplam 369 maddede uzlaşı sağladı. Ancak zam oranı konusunda anlaşma çıkmadı.Son teklif 18 Ağustos'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sunulmuştu. Buna göre;

- 2026 yılı için ilk 6 ayda yüzde 11, ikinci 6 ayda yüzde 7,

- 2027 yılı için ilk ve ikinci 6 ayda yüzde 4 zam önerilmişti.

Ayrıca aylık taban ücrete 1000 TL artış teklif edildi. Ancak Memur-Sen bu teklifi yeterli bulmadı ve taraflar arasında uzlaşı sağlanamadı.

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN NETLEŞECEK?

Memur-Sen'in Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvuru yapmayacağını açıklamasının ardından gözler işvereni temsil eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çevrildi. Bakanlığın süreci Hakem Kurulu'na taşıması bekleniyordu. Kurul, başvurudan itibaren 5 gün içinde kararını açıklamak zorunda. Zam ve diğer haklarla ilgili karar 27 Ağustos'a kadar netleşmiş olacak.

Böylece milyonlarca memur ve emeklinin 2026 ve 2027 zam oranları, mali ve sosyal hakları belirlenmiş olacak.