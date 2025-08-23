Ormanlara 6 ayda 10.9 milyar lira harcandı

TARIM ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yılın ilk 6 ayında ormanların ve doğanın korunması ile sürdürülebilir yönetimi için yaklaşık 10,9 milyar liralık harcama yaptı. OGM'nin 2025 yılına ilişkin Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'ndan yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin orman varlığı, ağaçlandırma çalışmaları ve diğer faaliyetlerle artırılıyor. Bu çerçevede yürütülen envanter çalışmalarıyla, 1973 yılında 20 milyon 199 bin 296 hektar olan orman varlığı, 2015'te 22 milyon 342 bin 935 hektara ulaştı. Ülkenin orman varlığı, 2023'te 23 milyon 363 bin 71 hektara, geçen yıl itibarıyla da 23 milyon 363 bin 84 hektara yükseldi. Ormanlarda, çapı 8 santimetreden büyük gövdeli ağaçlar "ağaç serveti" olarak tanımlanıyor. Türkiye'de 1973- 2024 döneminde dikili ağaç servetinin yıllık büyümesi 1,79 milyar metreküp oldu. OGM, ekosistemin sağlığını takip ederek ormanları her türlü zararlıya karşı koruyor, yangınlar ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı da orman varlığının sürdürülebilirliğini sağlıyor. Bu kapsamda Genel Müdürlük, kırsal kalkınma, ormanların ve doğanın korunması, sürdürülebilir yönetimi ile toprak ve su kaynaklarının kullanımı ve yönetimi alanlarında programları devreye aldı.