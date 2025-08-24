Bakan Şimşek’ten önemli açıklamalar: Finansal istikrar daha da güçlenecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 23 Ağustos tarihinden itibaren gerçek kişiler için Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında yenileme ve açılış işlemleri yapılmayacağını duyurdu. TCMB tarafından yapılan açıklamada KKM için çıkış sürecinin tamamlandığı bildirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kur korumalı mevduat (KKM) uygulamasının sona ermesine ilişkin, "Önemli bir koşullu yükümlülük olan KKM'nin sonlanmasıyla finansal istikrar daha da güçlenecek" ifadesini kullandı. Şimşek, NSosyal'den yaptığı paylaşımında, KKM uygulamasının sonra ermesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Programın önemli hedeflerinden birine daha ulaştıklarına işaret eden Şimşek, şunları kaydetti; "KKM'de artık yeni hesap açılmayacak, mevcut hesaplar da yenilenmeyecek. Zirve seviyesi 3.4 trilyon lira (143 milyar dolar) olan KKM bakiyesi, uyguladığımız program sayesinde iki yıldır kesintisiz azalarak 15 Ağustos itibarıyla 441 milyar liraya (11 milyar dolar) geriledi. Önemli bir koşullu yükümlülük olan KKM'nin sonlanmasıyla finansal istikrar daha da güçlenecek."

140 MİLYARLIK BAKİYE

TCMB, tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, 23 Ağustos'tan itibaren gerçek kişiler için KKM hesaplarında yenileme ve açılış işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) yapılmayacağı aktarıldı. Tüzel kişiler için bu adım daha önce şubat ayında atılmıştı. KKM'nin toplam bakiyesi 2023 Ağustos'ta 140 milyar doların üzerine çıkarak zirve yapmıştı. KKM hesaplarının toplam büyüklüğü yılbaşında 32.5 milyar dolar seviyesindeyken, bugün itibarıyla 11 milyar dolara kadar geriledi. Merkez Bankası tüm hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili Tebliğlerin yürürlükten kaldırılacağını duyurdu. Merkez Bankası, 2025 yılı Para Politikası Metni'nde KKM'den çıkışı resmi bir hedef olarak açıklamış ve son dönemde yaptığı toplantılarda KKM'nin yakın zamanda sonlandırılacağını vurgulamıştı. Bu adım aynı zamanda makroihtiyati çerçevede önemli bir sadeleşme ile para politikasında daha öngörülebilir bir çerçeveye geçiş anlamına geliyor.