Fitch İngiltere’nin kredi notunu AA olarak teyit etti

ULUSLARARASI kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İngiltere'nin uzun vadeli kredi notunu "AA-" olarak teyit etti. Fitch'ten yapılan açıklamada, İngiltere'nin uzun vadeli kredi notunun "AA-" olarak teyit edildiği ve not görünümünün "durağan" olarak belirlendiği bildirildi. İngiltere'nin notunun yüksek gelirli, büyük, çeşitlendirilmiş ve esnek ekonomisi, güvenilir makroekonomik politika çerçevesi, derin sermaye piyasalarından sağlanan finansman esnekliği ve sterlinin uluslararası rezerv para birimi statüsü ile desteklendiği vurgulanan açıklamada, ancak ülkenin yüksek kamu ve dış borcu bulunduğuna işaret edildi.