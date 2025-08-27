İzmir Limanı'na yerli talip

TCDD'nin verilerine göre, yıllık 3 bin 667 gemi kabul kapasitesi olan İzmir Limanı'nın konteyner elleçleme kapasitesi yılda 1 milyon 165 bin TEU seviyesinde bulunuyor. 2004 yılında özelleştirme programına alınarak 2007 yılındaki ihaleye çıkarılan İzmir Limanı'na en yüksek teklifi 1,28 milyar dolarla Gutchison Port Holdings'in de aralarında bulunduğu bir yatırımcı grubu vermişti. Ancak, mahkeme tarafından anlaşma iptal edilince yatırımcılar geri çekilmişti.

