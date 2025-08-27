Ölüdeniz’e alternatif yol müjdesi

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinin en turistik bölgelerinden Ölüdeniz'e 3 buçuk kilometre uzunluğunda yapılacak alternatif yolun, 2026 yaz sezonuna hazır hale getirilmesi planlanıyor. Tüm hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu dile getiren AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Kadir Sarıhan, trafiğin bu bölgede rahatlatılacağını söyledi. Ölüdeniz Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ünal Arıcı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Sarıhan'ı ziyaret ederek, Ölüdeniz trafiğinin rahatlatılması için geçici bazı önerilerde bulunup destek istedi. Sarıhan, "Yolun 2026 sezonuna yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz" dedi.