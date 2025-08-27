Yanan sahaların fidanları hazır

MUĞLA Orman Bölge Müdürlüğü tarafından orman yangınlarında yanan sahalar, süs, peyzaj ve gelir getirici türler olmak üzere Gökova, Seydikemer ve Aydın Fidanlık şefliklerinde 2025 yılı sonuna kadar 5 milyon adet fidan üretimi hedefleniyor. Üretilen fidan türleri arasında, Kızılçam, Karaçam, Fıstıkçamı ve Sedir başta olmak üzere yapraklı türler, ibreli türler, yapraklı özel türler, ibreli özel türler tıbbi aromatik, süs bitkisi ve gelir getirici fidanlardan Kızılçam, Karaçam, Fıstıkçamı, Sedir ağaçlandırma çalışmasında kullanılırken, papatya, begonvil, yasemin, zakkum, Japon gülü, leylak ve hanımeli gibi türler de gelir getirici türler olarak üretimi yapılıyor.