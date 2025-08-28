Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için neler yapılmalı? "Yerli enerji milli bağımsızlıktır"

250 BİN FİDAN DİKİLDİ

Yeniköy Kemerköy Enerji, çevresel sorumluluk kapsamında Cumhuriyet tarihinin en büyük maden rehabilitasyon projelerinden birini hayata geçirdi. "Hüsamlar Yeniden" adı verilen proje ile 576 hektar alan doğaya kazandırıldı, yaklaşık 250 bin fidan ve bitki toprakla buluşturuldu. 19 Temmuz 2025'te yürürlüğe giren yasa değişikliğiyle yalnızca Muğla'daki üç santralin rezerv alanları kapsam altına alındı.

AĞAÇLAR KORUNUYOR

Düzenleme çerçevesinde zeytin ağaçlarının bilimsel yöntemlerle taşınması, taşınamayanların yerine ise aynı bölgede en az iki katı fidan dikilmesi zorunlu hale geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG)'in yayımladığı usul ve esaslar uygulamanın çerçevesini çiziyor. Böylece hem enerji arz güvenliği sağlanıyor hem de zeytin ağaçları koruma altına alınıyor.

ZEYTİN VE MADEN BİRLİKTE MÜMKÜN

Kamuoyunda sık sık karşı karşıya getirilen zeytin ve madenciliğin aslında doğru planlama ve bilimsel yöntemlerle bir arada yürütülebileceği uzmanlarca dile getiriliyor. Yeniköy Kemerköy Enerji'nin 2022 yılına kadar taşıdığı zeytin ağaçlarının yüzde 97'si yeni yerlerinde tutarak ürün vermeye devam ediyor. Bugüne kadar madencilik sonrası rehabilitasyon projeleri kapsamında 100 binin üzerinde zeytin ağacı dikildi. Bu ağaçlardan elde edilen zeytinyağlarının başarısı madenciliğin tarım ve doğa ile uyumlu şekilde sürdürülebileceğinin en somut göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor.