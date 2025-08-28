İzmirli balıkçılar 1 Eylül’e hüzünlü hazırlanıyor

HAFTALAR süren emeğin ardından denize açılmaya hazırlanan balıkçılar, 1 Eylül'e hüzünlü giriyor. İzmir'deki deniz suyu sıcaklığının yüksek ve denizin de kirli olması nedeniyle, Ege'nin simge balığı sardalyanın az olacağını ön gören balıkçılar, umutlarını hamsiye bağladı. İzmir İli Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aksoy, bu yıl Ege Denizi'nde sardalyanın görülmediğini belirterek iklim değişikliği ve deniz kirliliğinin balık popülasyonunu olumsuz etkilediğini söyledi.

Mehmet Aksoy, "Kapasitemiz kadar balığı tutalım. Gelecek yıl da tutalım. Bir sonraki yıl da tutalım" dedi.

SARDALYA ÜREMİYOR

AKSOY, "Ege'nin simge balığı sardalya, bu yıl yaz aylarında dahi denizde görünmedi. Balıkçılarımıza soruyoruz, 'Sardalya görebiliyor musunuz?' diyoruz, cevap hep aynı: 'Sardalya yok'. Bu yıl daha çok hamsinin yoğun olacağı bir sezon bekliyoruz" dedi. Aksoy, "Sular kirli olunca sardalya üreyemiyor, yavrular büyüyemiyor. Sardalyasız bir sezon bizi bekliyor" diye konuştu.

Sardalyanın halkın en çok tükettiği balık olduğuna dikkat çeken Aksoy, "Hamsi de besleyici ve kıymetli bir balık ama Ege'nin asıl balığı sardalyadır, anne sütüne eş değer omega-3 içeriyor. Ne yazık ki bu yıl sardalyadan umudumuz yok" ifadelerini kullandı.