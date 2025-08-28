Rekabet Kurulu’ndan süt markasına soruşturma

REKABET Kurulu, süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Ayca Süt Ürünleri AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Ayca Süt Ürünleri AŞ'nin, alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirlemek, bayilerine bölge ve müşteri kısıtı ile belirsiz süreli rekabet etmeme yükümlülüğü getirmek yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen ön araştırma tamamlandı. Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.