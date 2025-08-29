Gram altında yükseliş sürüyor

ALTIN fiyatları dün yeni bir rekora imza attı. Gram altın fiyatı 4 bin 502 lira seviyesine çıkarak rekor tazelerken, spot altının ons fiyatı ise 3 bin 406 dolar ile son 3 haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Altının gramı önceki günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 4 bin 482 liradan tamamlamıştı. Yeni güne yatay başlayan altının gram fiyatı 4 bin 502 TL'ye ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Spot altının ons fiyatı ise gün içerisinde yüzde 0,3'lük yükseliş gerçekleştirdi. Uzmanların kritik eşik olarak nitelendirdiği 3 bin 400 doları aşan ons altının dün 3 bin 406 dolar seviyesinde işlem görmesi de yatırımcıların yüzünü güldürdü