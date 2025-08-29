Kişisel veriye nafaka istisnası

KİŞİSEL Verileri Koruma Kurumu (KVKK) avukatların baktıkları davalarda savunmada kullanabilecekleri kişisel verilerin detaylarını açıkladı. Buna göre avukatlar vekili olduğu kişinin eski eşine ödediği nafakanın kaldırılmasına yönelik açtığı davada eski eşin gayrimenkul bilgilerini Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi (TAKPAS) kullanılması suretiyle elde edebilecek. Kişinin rızası dahilinde paylaştığı verilerin "aleni veri" kapsamında değerlendirildiği kaydedildi. Yani kişinin kendisine ait bir sosyal medya uygulamasında kendi rızasıyla paylaştığı fotoğraf, konum gibi bilgiler bu kapsamda. Avukatların, yargı organları, emniyet makamları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, bankalar ve vakıflardan yasalar kapsamında elde ettiği verileri savunmada kullanabileceği belirtildi.