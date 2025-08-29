Tüm öğrenciler Muğla’dan Akyaka’ya 1 TL’ye gidecek

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencileri için 1 TL'lik ulaşım uygulamasını 1 Eylül'den itibaren Menteşe-Akyaka hattında hayata geçiriyor. Üniversite öğrencileri, Menteşe-Akyaka hattında "Muğla Kart Plus" ile 1 TL ödeyerek seyahat edebilecek. Muğla Büyükşehir Belediyesi, ikametini Muğla'ya aldıran üniversite öğrencilerine bu kart ile şehir içi ulaşımda 60 TL'ye 60 biniş, kampüs ve Akyaka seferlerinde ise sadece 1 TL'ye ulaşım imkânı sunuyor. Üniversite öğrencileri özellikle yaz aylarında rağbet gören Menteşe-Akyaka hattında 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren seyahat edebilecek.