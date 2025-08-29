Yeni ticaret elçileri İzmir’de yetişiyor

TÜRKİYE Bursları kapsamında İzmir'de eğitim gören uluslararası öğrenciler için Ege İhracatçı Birlikleri, Yaşar Üniversitesi, İzmir Ticaret Borsası Eğitim, Kültür ve Sosyal Entegrasyon Vakfı ve TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğinde başlatılan staj ve eğitim programı başarıyla tamamlandı. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, " Türkiye Bursları kapsamında İzmir'de yükseköğrenim gören uluslararası öğrencilerin, yaz stajlarını ülkemizde yapmalarını sağlayarak, onları Türkiye'nin ticaret ekosistemi ile tanıştırıyoruz. Bu süreç, öğrencilerin kendi ülkelerine döndüklerinde Türkiye'yi sadece eğitim aldıkları bir ülke olarak değil, aynı zamanda ticaretin ve iş birliğinin güvenilir ortağı olarak görmelerine katkı sunacaktır. Başka bir ifadeyle, gençlerimiz ülkelerine döndüklerinde bizim için "gönüllü ticaret elçileri" rolünü üstleneceklerdir" dedi.