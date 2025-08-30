Aile ve Gençlik Fonu’na 10.5 milyar liralık destek

Aile müessesesinin desteklenmesi ve gençlerin sosyal risklere karşı korunması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu'na Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından aktarılan tutar, 10,5 milyar lirayı aştı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aile ve Gençlik Fonu üzerinden özellikle evlenecek gençlere sağlanan ekonomik ve sosyal destekler devam ederken bu fona enerji ve madencilik gelirlerinden aktarılan pay da desteklere önemli katkı sunuyor. MAPEG tarafından 2024'te Aile ve Gençlik Fonu'na 5 milyar 220 milyon lira aktarıldı. MAPEG'in yılın ilk 7 ayında fona transfer ettiği tutar, 5 milyar 362 milyon lira oldu. 1 Ocak 2024 itibarıyla Aile ve Gençlik Fonu'na petrol ve maden gelirlerinden aktarılan toplam kaynak 10 milyar 583 milyon lirayı buldu. Bu kaynağın 5 milyar 561 milyon liralık kısmı madenlerden, 5 milyar 22 milyon liralık bölümü petrolden geldi.