Aydın’da sezonun ilk pamuğu 100 TL

Aydın'da pamuk sektörünün lokomotif kuruluşlarından olan S.S. 46 No'lu Aydın TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi, sezonun ilk pamuğunu kilosu 100 TL'den satın aldı. TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Tolga Önal, yeni sezonun ilk pamuğunu aldıklarını belirterek, pamuk üreticilerine hayırlı ve bereketli bir sezon diledi. Önal, Tepecik Mahallesi'nden 4643 numaralı ortakları Tuncay Öner'in yetiştirdiği pamuğu temsili olarak kilosu 100 TL'den satın aldıklarını ifade etti. Alım fiyatının sembolik olduğuna dikkat çeken Önal, beklentilerinin ise yüksek olduğunu vurguladı. Önal, "İnşallah sezon başladığında fiyatlarımız iyi olur. 50 lira gibi bir fiyat olursa çok memnun olacağız. Bu yıl yeni prim sisteminde fark desteği verilecek. Artık bu desteğin nasıl uygulanacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz" dedi.