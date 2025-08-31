Özel okullarda kitap ve kırtasiye fiyatları rekor kırdı

İstanbul'da bir özel okulun kitap ve kırtasiye fiyatları gündem oldu. Matematik kitabı 43 bin TL, resim defteri 1.700 TL olarak listelendi. Veliler bu fahiş fiyatlara tepki gösterdi. İstanbul'da bir özel okulun 5. sınıf öğrencileri için hazırladığı kitap ve kırtasiye listesi, astronomik fiyatlarıyla gündem oldu. Velilere sunulan alışveriş sepetinde, bir matematik kitabı 43 bin TL, bir resim defteri ise 1.700 TL olarak fiyatlandırıldı. Sepetin toplam bedeli yaklaşık 120 bin TL'yi bulurken, velilerin yoğun tepkisi sonrası fiyat 79 bin TL'ye düşürüldü.

VELİLER ÜCRETLERE TEPKİLİ

Okulların açılmasına kısa süre kala yapılan hazırlıklar, bazı özel okullardaki yüksek fiyat tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. İlgili okulun hazırladığı listede matematik kitabının fiyatı 48 bin TL'den 43 bin TL'ye "indirimli" olarak gösterildi. Türkçe kitabı 4 bin TL, din kültürü kitabı 3 bin TL olarak listelendi. Bir resim defterinin ise 1.700 TL'ye satılması dikkat çekti. Velilerin itirazları üzerine okul yönetimi, fiyat listesinde yanlış anlaşılma olduğunu belirtti. Aynı malzemelerden oluşan alışveriş sepetinin toplam tutarı bu kez 79 bin TL olarak revize edildi. Kitap, kırtasiye ve kıyafet masrafları dışında, söz konusu okulda bir 5. sınıf öğrencisinin yıllık eğitim maliyetinin ortalama 1 milyon TL'ye ulaştığı belirtiliyor.