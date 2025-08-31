Yeni eğitim yılında veliler kırtasiye uyarısı! Kokulu ürünler tehlike saçıyor

Okul zilinin çalmasına günler kala kırtasiye reyonlarını dolduran rengarenk, kokulu ürünlerin aslında göründüğü kadar masum olmadığını söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Akgün, "Kokulu ve albenili kırtasiye ürünlerinde gizlenen maddeler çocuklarda alerjik reaksiyonlara sebep olabilir" dedi.

ALERJİK REAKSİYONLAR

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Akgün, "Milyonlarca veli, çocuklarının okul ihtiyaçlarını tamamlarken aslında çantalarına potansiyel bir sağlık riski de eklediğinin farkında değil. Kokulu ve albenili kırtasiye ürünlerinde gizlenen maddeler çocuklarda alerjik reaksiyonlara sebep olabilir" ifadelerini kullandı. Kokulu silgi, keçeli kalem ve lateks içeren ürünlerin çocuklarda alerjik reaksiyonlara yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Akgün, "Uçucu organik bileşikler içeren ürünler çocuklarda baş ağrısı, öksürük nöbetleri, ciltte kaşıntı, göz kızarıklığı, burun akıntısı ve hatta astım ataklarına sebep olabilir" dedi. Özellikle astım hastası veya alerjiye yatkın çocuklarda belirtilerin daha yoğun görülebildiğini ifade eden Prof. Dr. Akgün, boya ve keçeli kalemlerdeki bazı maddelerin ciltle temas ettiğinde kontakt dermatite yol açabileceğini söyledi.

'SINIFLAR HAVALANDIRILMALI'

Kapalı sınıf ortamlarının da riski artırdığını belirten Prof. Dr. Akgün, "Yetersiz havalandırma, uçucu bileşiklerin ve toz akarlarının solunmasına sebep olur. Bu da çocuklarda alerjik reaksiyonları tetikleyebilir. Kitap tozlar da alerjik reaksiyonlara katkıda bulunuyor. Bu nedenle yeni alınan kitapların evde bir süre havalandırılması gerekiyor. Basit tedbirler almak alerjik sorunların önüne geçebilir" dedi.