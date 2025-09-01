İzmir’de öğrenci olmak çok zor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından İzmir'deki üniversitelere yerleşen öğrenciler, barınma ihtiyaçları için hazırlıklara başladı. KYK yurtlarının kapasitesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun talep görüyor. Yurt başvurusunda bulunmayan ya da tercihlerini ev kiralamaktan yana kullanan öğrenciler ise konut piyasasındaki fiyatlarla karşı karşıya kalıyor. Kentte 10 üniversite bulunuyor. Bu üniversitelerden 6'sı devlet, 4'ü vakıf üniversitesi. Bu yıl kente 150 binden fazla yeni öğrenci gelmesi bekleniyor.

PAYLAŞIMLI YAŞAM TARZI

İzmir'de öğrenci yoğunluğunun yüksek olduğu Bornova, Buca, Karşıyaka ve Konak ilçelerinde 1+1 ve 2+1 daire kiraları, semt ve konumuna göre değişmekle birlikte en az 20 bin TL'den başlıyor. Öğrenciler, maliyetleri düşürmek amacıyla ev paylaşımı gibi alternatiflere yöneliyor. Kiralık evlerde öğrenci tercihinin yaygın olduğu bölgelerde 3-4 kişilik arkadaş grupları, bir araya gelerek ev kiralama yöntemini benimsiyor. Bu sayede kişi başına düşen kira maliyeti azaltılmaya çalışılıyor. Ancak bazı ev sahipleri tarafından öğrencilere yönelik şartlar, kira sürecinde belirleyici olabiliyor.

Gayrimenkul danışmanları ve eğitim uzmanları, öğrenci ailelerinin barınma planlarını erken yapmalarını ve maliyetlerin şehir genelinde değişiklik gösterebileceğini göz önünde bulundurmalarını öneriyor. Uzmanlar ayrıca, öğrencilerin konaklama tercihlerinde ulaşım olanakları, güvenlik, sosyal çevre ve bütçe dengesini birlikte değerlendirmeleri gerektiğini ifade ediyor.