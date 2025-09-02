Balık sezonu açıldı tezgahlar şenlendi

Balıkçılar, av sezonunun ilk gününde yakaladıkları balıkları satmak için İzmir'in Buca ilçesindeki İzmir Su Ürünleri Hali'ne getirdi. Hareketliliğin gözlendiği halde sezonun ilk balıklarını almak isteyenler kıyasıya yarıştı. Ege Denizi'nden tutulan 50'ye yakın balık çeşidinin satışa sunulduğu İzmir Su Ürünleri Hali'nde diğer bölgelerden gelen türler de alıcı buluyor.

Bu kapsamda İzmir Ticaret Odası tarafından sektör temsilcilerinin katılımıyla "2025 Balıkçılık Sezon Açılış Töreni" gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, su ürünleri halindeki zenginliğin keyfini yaşadıklarını söyledi.

'KAYGIMIZ YOK OLDU'

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulundu. İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan ise, denizden geceden beri çok olumlu haberler aldıklarını ifade ederek, "Bol bereketli bir sene olacağının işaretidir bu. İnşallah halkımıza ucuz balık yedireceğiz diye düşünüyorum. İlk balık haberleri Alaçatı ve Karaburun'dan geldi. İklim krizinden dolayı biraz kaygımız vardı. Şükür o da yok oldu" şeklinde konuştu.

'VİRA BİSMİLLAH' DENİLDİ

AYDIN'DA balıkçılar yeni sezona "Vira Bismillah" diyerek başladı. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Aydın Su Ürünleri Birliği'nin ortak organizasyonu Kuşadası Balıkçı Barınağı'nda düzenlendi. Etkinlik kapsamında balıkçı gemisiyle denize açılarak bereketli bir sezon temennisinde bulunuldu. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, sürdürülebilir balıkçılığın önemine dikkat çekerek, "İlimizde 221 kayıtlı tekne ve bin 705 ticari balıkçımız bulunuyor. Geçtiğimiz yıl 5 bin 935 ton deniz ürünü avlandı. Bakanlığımız, balıkçılarımıza destek vermeye devam ediyor. 2025 yılında 181 balıkçımıza 1 milyon 580 bin TL destekleme ödemesi yapıldı. Av yasaklarına uyulması ve kaynakların korunması, gelecek nesiller için çok büyük önem taşımaktadır" dedi.

İLK HASAT GERÇEKLEŞTİ

TÜRKİYE balık ihracatında liderliğini koruyan Muğla'da 2025- 2026 su ürünleri av sezonu açıldı. Milas Güllük Mahallesi'nde Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende konuşan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, "Bugün ya Bismillah diyerek ilimizdeki 4 bin 325 balıkçımız denizlerde balık tutmaya başladı. Bu balıkçılarımızın 330'u kadın. Bunun yanında Bin 117 tane teknemiz ve 10 gırgır gemisi ile beraber toplam bin 114'a yakın tekne ve gemi denizde olacak" dedi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yaklaşık 5 ay süren av yasağının sona ermesiyle "Vira Bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar ilk hasadını yaptı. Bandırmalı balıkçılar, yaklaşık 500 kasa sardalya yakaladı.