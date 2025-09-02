Tanyer Yapı İstanbul projesiyle zemin alanında çıtayı yükseltti

İzmir ve Ege Bölgesi'nde konut, ticari alan, rezidans, karayolları, köprü ve metro alt yapılarının zemin mühendisliği konularında çözüm ortaklığı sunan Tanyer Yapı, İstanbul'daki ilk büyük projesinin gururunu yaşıyor. Tanyer Yapı Zemin Grubu Koordinatörü İnşaat Yüksek Mühendisi Batuhan Tozburun, sektörün önde gelen firmalarından birine ait 5 dönüm arsa üzerindeki hastane inşaatının zemin çalışmalarına Temmuz ayında başladıklarını söyledi. Tozburun, İstanbul Haramidere'deki hastane inşaatının zemin çalışmaları kapsamındaki diyafram duvar, baret kazık ve ankraj işlerini uzman bir ekip ve geniş bir makine altyapısıyla yürüttüklerini dile getirdi. Projenin ilk etabını yıl sonuna kadar tamamlayacaklarını kaydeden Batuhan Tozburun, "Temmuz başında ilk çalışmalara başladık. Şu anda her şey plan dahilinde ilerliyor. Yıl sonunda ilk etabı teslim edeceğiz. 2026 yılı içinde de ikinci etabın çalışmalarını tamamlamayı planlıyoruz.

DENEYİM VE EKİPMAN

Daha önce İstanbul'da Halkalı metro istasyonunun zemin işlerini yapmıştık. Denizli'de yol inşaatı ve Kastamonu'da da köprü ayağı konusunda hizmetler verdik. Bu proje şehir dışında yaptığımız en büyük uygulama. Zemin mühendisliği alanında ulusal bir marka olmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Zemin çalışmalarının makine parkı, ekipman, teknik personel ve en önemlisi deneyim gerektirdiğini vurgulayan Tozburun, sözlerini şöyle sürdürdü: "Zemin mühendisliği ve temel çalışmaları alanında 200 kişiye yakın deneyimli bir ekip ve geniş bir makine parkına sahibiz. İzmir dışında zemin çalışmaları yapıyorduk. Bu deneyimi şimdi İstanbul'a da taşıdık. Konut ve ticari alanların yanı sıra; karayolları, metro ve yeraltı yapıları, köprü ayakları, yüksek katlı yapılar gibi uzmanlık gerektiren hizmetleri de veriyoruz. Hizmetlerimizi Türkiye geneline yaymayı ve yurt dışına açılmayı hedefliyoruz."