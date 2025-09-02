Vira Bismillah! İzmir Su Ürünleri Hali'nde hareketlilik başladı: Balık sezonu açıldı tezgahlar şenlendi

'KAYGIMIZ YOK OLDU'

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulundu. İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan ise, denizden geceden beri çok olumlu haberler aldıklarını ifade ederek, "Bol bereketli bir sene olacağının işaretidir bu. İnşallah halkımıza ucuz balık yedireceğiz diye düşünüyorum. İlk balık haberleri Alaçatı ve Karaburun'dan geldi. İklim krizinden dolayı biraz kaygımız vardı. Şükür o da yok oldu" şeklinde konuştu.

'VİRA BİSMİLLAH' DENİLDİ

Aydın'da balıkçılar yeni sezona "Vira Bismillah" diyerek başladı. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Aydın Su Ürünleri Birliği'nin ortak organizasyonu Kuşadası Balıkçı Barınağı'nda düzenlendi. Etkinlik kapsamında balıkçı gemisiyle denize açılarak bereketli bir sezon temennisinde bulunuldu. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, sürdürülebilir balıkçılığın önemine dikkat çekerek, "İlimizde 221 kayıtlı tekne ve bin 705 ticari balıkçımız bulunuyor. Geçtiğimiz yıl 5 bin 935 ton deniz ürünü avlandı. Bakanlığımız, balıkçılarımıza destek vermeye devam ediyor. 2025 yılında 181 balıkçımıza 1 milyon 580 bin TL destekleme ödemesi yapıldı. Av yasaklarına uyulması ve kaynakların korunması, gelecek nesiller için çok büyük önem taşımaktadır" dedi.