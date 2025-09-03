Antalya’ya turist yağıyor

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün Antalya Havalimanı ile Gazipaşa- Alanya Havalimanı dış hatlar yolcu verilerine göre, Antalya'da tüm zamanların rekor yılı olan 2024'e göre 2025'in 8 aylık döneminde yüzde 0,25'lik düşüş oranıyla toplam 11 milyon 702 bin 733 turist geldi.
10 ÜLKEDEN ZİYARET
Geçen yılın 8 ayında 11 milyon 732 bin 44 olan turist sayısına göre, bu yılın ocak-ağustos dönemindeki turist sayısında 29 bin 311 düşüş gerçekleşti. 2025 yılı Ağustos ayında ise Antalya'ya yüzde 1,4 oranlık artışla toplam 2 milyon 711 bin turist geldi. Geçen yılın ağustos ayına göre turist sayısı 37 bin arttı. Ağustos ayında en çok turist yüzde 5 artış ve 636 bin kişiyle Rusya'dan gerçekleşti. 2'nci Almanya'dan da yüzde 5 artışla 489 bin kişi geldi.
3'üncü İngiltere'den 234 bin kişi, 4'üncü Polonya'dan 221 bin kişi geldi. Ağustos ayında en çok turist gelen ilk 10'daki diğer ülkeler, Romanya 110 bin, Kazakistan 70 bin, Ukrayna 68 bin, Hollanda 67 bin, Çek Cumhuriyeti 60 bin, Slovakya 49 bin şeklinde sıralandı.
KRUVAZİYERDE REKOR BEKLENİYOR
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya da Türkiye'de yıl sonu itibarıyla 2 milyonun üzerinde kruvaziyer turistinin ağırlanacağını tahmin ettiklerini dile getirerek, "Böylelikle kruvaziyer turizminde rekor yıl olan ve 2,2 milyonu aşkın kruvaziyer turisti ağırladığımız 2013 yılı rakamlarını yakalayacağımızı veya üzerine çıkabileceğimizi öngörüyoruz" dedi.