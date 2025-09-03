Haberler Ekonomi Antalya’ya turist yağıyor Antalya’ya turist yağıyor Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, yaz sezonunun sona erdiği ağustos ayının sonu itibariyle kente gelen turist sayısı 11 milyon 702 bine ulaştı. Antalya sadece ağustosta 2,7 milyon turist ağırladı. Bu yıl yabancı turist sıralamasında Rus ve Almanlar 2 milyonu, İngilizler ise 1 milyonu aşarak ilk 3’te yer aldı. HABER MERKEZİ











Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün Antalya Havalimanı ile Gazipaşa- Alanya Havalimanı dış hatlar yolcu verilerine göre, Antalya'da tüm zamanların rekor yılı olan 2024'e göre 2025'in 8 aylık döneminde yüzde 0,25'lik düşüş oranıyla toplam 11 milyon 702 bin 733 turist geldi.



10 ÜLKEDEN ZİYARET

Geçen yılın 8 ayında 11 milyon 732 bin 44 olan turist sayısına göre, bu yılın ocak-ağustos dönemindeki turist sayısında 29 bin 311 düşüş gerçekleşti. 2025 yılı Ağustos ayında ise Antalya'ya yüzde 1,4 oranlık artışla toplam 2 milyon 711 bin turist geldi. Geçen yılın ağustos ayına göre turist sayısı 37 bin arttı. Ağustos ayında en çok turist yüzde 5 artış ve 636 bin kişiyle Rusya'dan gerçekleşti. 2'nci Almanya'dan da yüzde 5 artışla 489 bin kişi geldi.

