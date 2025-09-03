Denizlili öğrencilerin Teknofest gururu

DENİZLİLİ öğrenciler, 24-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen ve liseler kategorisinde 411 takım arasından 25 takımın yarışmaya hak kazandığı Teknofest'te kenti temsil etti. Öğretmen ve öğrencilerinin tasarlayıp ürettiği elektrikli araç, Hız/İvmeleme ve Elektronik Donanım kategorilerinde Teknofest 2'nciliği, Enerji Verimliliği ve Danışman/Takım kategorilerinde Teknofest 3'üncülüğü, Performans (Verimlilik) kategorisinde Teknofest 3'üncülüğü ve ADAS ve Drag kategorilerinde Teknofest 2'nciliği elde ederek büyük bir başarıya imza attı ve Denizli'yi gururlandırdı. Aydınlı gençler de oluşturdukları Dephro Roket Takımı ile Aksaray'da fırlatma için gün sayıyor.