Fahiş emlak vergisine yeni düzenleme: Vatandaş mağdur olmayacak

Son dakika haberleri... 2026–2029 dönemi için uygulanacak arsa, arazi ve konut metrekare birim değerleri belirlendi. Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren emlak vergilerine ilişkin yapılan düzenleme kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Ev, arsa, işyeri ve arazi sahiplerinin ödediği emlak vergisinde rayiç bedeller bazı ilçelerde 10 kat, bazı ilçelerde ise 20 kata varan oranda arttı. Özellikle büyükşehirlerde ciddi artışlar gündeme gelirken, yeni rayiç değerlerde artış yüzde 300'den başlayıp, bazı lüks semtlerde yüzde 1200- 5000'lere kadar ulaştı.
Vergilerdeki fahiş artış vatandaş tarafından tepki görünce, hükümet duruma el koydu. 2026 yılında uygulanacak emlak vergilerinde vatandaşı koruyacak yeni bir kanun çalışmalarına başlandı. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, 2026'da uygulanacak emlak vergilerinde gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarıyla vatandaşların sıkıntıya düşmesine izin vermeyeceklerini belirterek, piyasa koşullarını yansıtan yeni bir kanun hazırlığı içerisinde olduklarını açıkladı.
MAĞDURİYET OLMAYACAK
Vatandaşın vergi tarafındaki endişelerini yakından takip ettiklerini belirten Demir, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak bu süreci en ince ayrıntısına kadar takip ediyoruz. Tüm Türkiye'de yapılan rayiç bedel tespitlerini, artış oranlarını ve bunların vatandaşımıza yansımalarını titizlikle inceliyoruz. Şunu herkes bilmelidir ki; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yasal ve idari düzenlemelerle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçeceğiz."
"Bizim önceliğimiz, milletimizin hakkını korumak, adaleti tesis etmek ve belediyecilikte hizmeti vatandaşımızın omuzlarına yük bindirmeden sürdürebilmektir. AK Parti'nin belediyecilik anlayışı, vatandaşına yük değil nefes aldıran bir anlayıştır. Bu meselede de milletimizin yanındayız, mağduriyet yaşanmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz" dedi.
KİRALAR DA ETKİLENECEK
2026-2029 döneminde geçerli olacak yeni birim değerler, özellikle büyükşehirlerde ve turizm bölgelerinde beklenenin çok üzerinde artışlar içeriyor. Tüm Türkiye'deki konut ve iş yerlerini etkileyecek olan düzenleme ile bazı bölgelerdeki emlak rayiç bedelleri ve emlak vergileri 10-15 kat yükselecek.
Artış yalnızca emlak vergisini değil; taşınmaz kültür varlıkları katkı payı, değerli konut vergisi, tapu harcı, emsal kira bedeli, değer artış kazancı, veraset ve intikal vergisi gibi yedi kalemi de doğrudan etkileyecek. Bu durum dolaylı olarak kira fiyatlarını, konut satış bedellerini ve inşaat maliyetlerini artıracak.
5 BİN KAT ARTIŞ VAR
Yeni düzenleme ile Şişli'nin prestijli semtlerinde rekor artışlar dikkat çekiyor. Teşvikiye Caddesi'nde metrekare birim değeri 46 bin TL'den 420 bin TL'ye çıkarak yüzde 803 artış gösterdi. Abide-i Hürriyet Caddesi'nde yüzde 678, Valikonağı Caddesi'nde ise yüzde 403 artış kaydedildi. İstanbul genelinde en dikkat çekici artışlar Küçükçekmece, Beylikdüzü ve Başakşehir'de yaşandı. Cengiz Sokak'ta 4 bin TL olan metrekare birim değeri 60 bin TL'ye çıkarak yüzde 1400 artış gördü.
Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde metrekare birim değeri 475 TL'den 9.670 TL'ye yükseldi, bu da yaklaşık %1934 artış anlamına geliyor. Yine Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde ise değer 1.134 TL'den 65.000 TL'ye çıktı ki bu da yüzde 5.637 oranında devasa artış demek… Maltepe'de ise Atatürk Caddesi'nde yüzde 642, Süreyyapaşa Caddesi'nde yüzde 692 oranında artış yaşandı. Beykoz Kanlıca Mihrabat Caddesi'nde 1.812 TL olan metrekare değeri 18 bin TL'ye çıkarak yüzde 893 artış gösterdi.
NASIL HESAPLANIYOR?
RAYİÇ bedeldeki artış ne anlama geliyor? Emlak vergisi hesaplanırken, önce rayiç bedel ile metrekare üzerinden taşınmazın emlak vergisine esas değeri hesaplanıyor. Takdir komisyonlarının toplandığı ilk yıl (bu dönemde 2026), yeni bedeller üzerinden hesaplama yapılıyor. Ara yıllarda ise (2027,2028, 2029) ilk yıl hesaplanan vergi değerine yeniden değerleme oranının yarısı ekleniyor.
Hesaplamalarda 1.000 liraya kadar olan küsuratlar dikkate alınmıyor. Ayrıca büyükşehirlerde artırımlı vergi uygulanıyor. Büyükşehirlerde konutlarda ve arsalarda binde 2, işyerlerinde binde 4, arsalarda binde 6 üzerinden hesaplanan vergi, diğer illerde bu oranların yarısı üzerinden hesaplanıyor.
KOMİSYON SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?
Yeni rayiçlerin, verginin tahakkuk edileceği sürenin başlangıcından en az altı ay önce karara bağlanması gerekiyor.
Arsalar için belediye başkanının, araziler için valinin başkanlık ettiği komisyonlar toplanıyor.
Belirlenen yeni değerlerden arsalara ait olanlar il ve ilçe merkezlerindeki ticaret odalarına, ziraat odalarına ve mahalle ve köy muhtarlıkları ile belediyelere, araziye ait olanlar il merkezlerindeki ticaret ve ziraat odalarına ve belediyelere tebliğ ediliyor.
Büyükşehirlerde arazilere ait kararları ayrıca merkez komisyonu da inceliyor.
Merkez komisyonu farklı değer belirlerse komisyonlar yeniden toplanıyor.
KOMİSYON KİMLERDEN OLUŞUR?
Arsalar için: Belediye başkanı, belediyeden yetkili bir memur, defterdarın görevlendireceği iki memur, tapu müdürü, ticaret odasınca seçilmiş bir üye, organize sanayi bölgesini temsilen bir üye, mahalle veya köy muhtarı.
Araziler için: Vali, defterdar, il tarım ve orman müdürü, ticaret odasından seçilmiş bir üye, ziraat odasından seçilmiş bir üye.