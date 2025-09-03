Güncel altın fiyatları: 3 Eylül Çarşamba gram, çeyrek, tam altın ne kadar oldu?

Analistler, Yüksek Mahkemenin tarifelerin yasa dışı olduğuna hükmetmesi halinde ABD ekonomisinin gümrük vergilerinden sağladığı geliri geri ödemek zorunda kalabileceğine dikkati çekerek, bu durumun ülkede bütçe açığının artabileceğine ilişkin kaygı seviyesini yükselttiğine işaret etti. ALTININ ONS FİYATI REKOR TAZELEDİ ABD ekonomisinde mali endişelerin öne çıkmasına neden olan bu gelişmeler, küresel düzeyde süregelen siyasi ve ekonomik belirsizliklerle birleşerek, tahvillerde satış baskısını güçlendirirken altın tarafında alımları destekledi.

Altının ons fiyatı dün 3 bin 540 dolara çıkarak rekor kırmasının ardından yeni işlem gününde de 3 bin 547 dolara yükselerek en yüksek seviyesini yukarı taşıdı. Ons altın şu sıralarda ise yatay seyirle 3 bin 532 dolardan alıcı buluyor.



Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ay faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılırken enflasyonun hızlanacağına ilişkin endişelerin gölgesinde Bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin öngörüler de yatırımcı kararlarında etkili oluyor.